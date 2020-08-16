بسيوني: أحسست بالرعب بعد تسجيل بيراميدز لهدف التعادل

شدد عبد الحميد بسيوني المدير الفني لفريق طلائع الجيش على أن عاصم صلاح لاعب الفريق غاب عن فترة الإعداد بسبب فيروس كورونا وبالتالي أخرجه بعدما بذل مجهودا ضخما في مباراة اليوم أمام بيراميدز.

وغاب الظهير الأيسر الثاني محمد ناصف

بسبب الإيقاف ووجد مشكلة في التعامل مع هذه الجبهة خلال نهاية الشوط الثاني.

وكشف بسيوني عن أنه تحدث مع لاعبيه عن أن موقفهم في الدوري لا يليق بهم وبقيمة نادي

طلائع الجيش ولابد من العمل على التقدم في جدول الترتيب وحصد المزيد من النقاط، وأنه لم يفكر لحظة في الدفاع ولكن ظروف الطرد والنقص العددي كان السبب الرئيسي في التراجع للخلف والتأمين.

المدرب كشف عن إحساسه بالرعب خاصة بعد تسجيل بيراميدز للهدف الثاني وأنه كان يخشى الخسارة وضياع مجهود لاعبيه الكبير.