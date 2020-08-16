بيراميدز يتعادل بشق الأنفس أمام طلائع الجيش بالدوري

انتهت مباراة بيراميدز وطلائع الجيش بهدفين لكلاهما، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب الدفاع الجوي، بالتجمع الخامس، ضمن منافسات الجولة الـ20 من الدوري الممتاز.
سجل ناصر منسي الهدف الأول لطلائع الجيش مبكرًا في الدقيقة الأولى، قبل أن يعزز النتيجة أحمد سامي مدافع الفريق، عبر ركلة جزاء في الدقيقة 30، ثم سجل هدف التعديل دودو الجباس مهاجم بيراميدز في الدقيقة 72، فيما سجل التونسي عمر لعيوني لاعب بيراميدز هدف التعادل في الدقيقة 82.
رفع بيراميدز رصيده إلى 36 نقطة في المركز الثالث، فيما رفع طلائع الجيش رصيده إلى
وكان محمد معروف، حكم مباراة بيراميدز وطلائع الجيش احتسب ، ركلة جزاء للفريق العسكري، بعد اللجوء لتقنية الفيديو "فار" في الشوط الأول، والتي أكدت وجود حالة دفع للاعب الطلائع مهند لاشين، من لاعب بيراميدز في الدقيقة 26 مما جعل الحكم يحتسب ركلة جزاء للفريق العسكري.
قاد عبد الله السعيد لاعب بيراميدز، العديد من الهجمات من أجل تعديل النتيجة، والتأخر بهدفين دون رد، ونفذ ركلة حرة قام بتسديدها بقوة مرت بجوار القائم منذ قليل، وكان السعيد أهدر ركلة جزاء منذ قليل احتسبها الحكم محمد معروف، في الدقيقة 15 من عمر المباراة.
شهد الشوط الثاني حالة طرد لمهند لاشين في الدقيقة 52، ليلعب طلائع الجيش بـ10 لاعبين، وعودة فريق بيراميدز، بعد تسجيلهما هدفين في الدقائق 72، و82.
دخل بيراميدز بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: مهدي سليمان
خط الدفاع: طارق طه - عبد الله بكري - ولفريد كانون - رجب بكار
خط الوسط: محمود حمادة - نبيل عماد دونجا - عبد الله السعيد
- إسلام عيسى - إبراهيم حسن
خط الهجوم: دودو الجباس
فيما جاء تشكيل طلائع الجيش
في حراسة المرمى: محمد بسام
في الدفاع: أحمد سامي، زولا، علي الفيل، عاصم صلاح
في الوسط: مهند لاشين، روقة، عمار حمدي
في الهجوم: كريم طارق، ناصر منسي، أحمد سمير
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