التعادل يحسم الشوط الأول بين مانشستر يونايتد واشبيلية بالدوري الأوروبي

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة مانشستر يونايتد الانجليزي واشبيلية الاسباني بالتعادل الايجابي بهدف لكل فريق في اللقاء الذي يجمعهما ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة الدوري الاوروبي.

تقدم البرتغالي برونو فيرنانديز لمانشستر يونايتد مبكراً من ركلة جزاء في الدقيقة التاسعة من عمر الشوط الأول، قبل أن يتعادل سوسو في الدقيقة 36

من عمر الشوط بعد تمريرة من ريجيلون الظهير الايسر المعار من ريال مدريد

ويواجه الفائز من اليونايتد واشبيلية في لقاء اليوم، الطرف الفائز من موقعة مساء غد الاثنين بين انترميلان الايطالي وشاختار دونيتسك الأوكراني.