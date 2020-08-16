بيراميدز يواصل الصحوة ويسجل هدف التعادل أمام طلائع الجيش

أدرك فريق بيراميدز التعادل أمام طلائع الجيش، لتصبح النتيجة 2-2، خلال المباراة التي تجمع الفريقين، على ستاد الدفاع الجوي، ضمن الجولة الـ20 من الدوري الممتاز.

سجل التونسي، عمر لعيوني هدف التعادل في الدقيقة 82 بعد تسديدة

داخل منطقة الجزاء.

دخل بيراميدز بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مهدي سليمان

خط الدفاع: طارق طه - عبد الله بكري - ولفريد كانون - رجب بكار

خط الوسط: محمود حمادة - نبيل عماد دونجا - عبد الله السعيد

- إسلام عيسى - إبراهيم حسن

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خط الهجوم: دودو الجباس

فيما جاء تشكيل طلائع الجيش

في حراسة المرمى: محمد بسام

في الدفاع: أحمد سامي، زولا، علي الفيل، عاصم صلاح

في الوسط: مهند لاشين، روقة، عمار حمدي

في الهجوم: كريم طارق، ناصر منسي، أحمد سمير