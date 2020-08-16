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اتحاد الكرة يجتمع مع مسئولي التليفزيون وشركة الـVAR بسبب أعطال التقنية

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عقد مسؤولو اتحاد الكرة جلسة مع نظرائهم في التليفزيون وشركة تقنية الفيديو في مقر الاتحاد بالجبلاية لبحث بعض مشكلات التقنية في الأيام الماضية.
ناقش اتحاد الكرة مسؤولي الشركة والتليفزيون في عدم توافق

السيارات الخاصة بالفار مع السماعات الجديدة للحكام بجانب وجود اعطال في بداية مباراة الأهلي والإنتاج التي بدأت بدون التقنية لمدة 3 دقائق فضلا عن عدم عمل تقنية التسلل بشكل جيد في المباريات السابقة بجانب توفير 6 كاميرات بحد أدنى في كل مباراة لتسهيل مهمة حكم الفار في الحكم على اللقطات.
وعد مسؤولو الشركة والتليفزيون بالعمل على معالجة هذه الأخطاء وتحسين المعدات وكذلك الاخراج التليفزيوني.
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