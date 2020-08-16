عقد مسؤولو اتحاد الكرة جلسة مع نظرائهم في التليفزيون وشركة تقنية الفيديو في مقر الاتحاد بالجبلاية لبحث بعض مشكلات التقنية في الأيام الماضية.
ناقش اتحاد الكرة مسؤولي الشركة والتليفزيون في عدم توافق
وعد مسؤولو الشركة والتليفزيون بالعمل على معالجة هذه الأخطاء وتحسين المعدات وكذلك الاخراج التليفزيوني.
كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد الكرة يجتمع مع مسئولي التليفزيون وشركة الـVAR بسبب أعطال التقنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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