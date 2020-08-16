دودو الجباس يسجل هدف تقليص الفارق لـبيراميدز أمام طلائع الجيش

نجح بيراميدز في تسجيل الهدف الأول أمام طلائع الجيش، لتصبح النتيجة هدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي تجمع الفريقين على ستاد الدفاع الجوي، ضمن الجولة الـ20 من الدوري الممتاز. سجل دودو الجباس لاعب بيراميدز هدف تقليص الفارق في الدقيقة 72. الفارق في الدقيقة 72. دخل بيراميدز بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: مهدي سليمان خط الدفاع: طارق طه - عبد الله بكري - ولفريد كانون - رجب بكار خط الوسط: محمود حمادة - نبيل عماد دونجا - عبد الله السعيد - إسلام عيسى - إبراهيم حسن Advertisements خط الهجوم: دودو الجباس فيما جاء تشكيل طلائع الجيش في حراسة المرمى: محمد بسام في الدفاع: أحمد سامي، زولا، علي الفيل، عاصم صلاح في الوسط: مهند لاشين، روقة، عمار حمدي في الهجوم: كريم طارق، ناصر منسي، أحمد سمير

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