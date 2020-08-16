الدوري الأوروبي.. اشبيلية يسجل هدف التعادل في شباك مانشستر يونايتد

أدرك فريق اشبيلية الاسباني التعادل أمام منافسه مانشستر يونايتد الانجليزي، بعد أن سجل أول أهدافه في اللقاء لتصبح النتيجة التعادل بهدف لكل فريق في مباراة نصف نهائي بطولة الدوري الأوروبي. في اللقاء لتصبح النتيجة التعادل بهدف لكل فريق في مباراة نصف نهائي بطولة الدوري الأوروبي. ونجح سوسو في ادراك التعادل للفريق الإسباني بعد تمريرة من ريجيلون الظهير الأيسر المعار من ريال مدريد.

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