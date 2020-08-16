رئيس قطاع الناشئين بالمقاولون يجتمع بمشرفي الاكاديميات والاجهزة الفنية والطبية

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اجتمع عصر اليوم الأحد، محمد رضوان رئيس قطاع الناشئين بنادي المقاولون العرب، بـ مشرفين الاكاديميات والأجهزة الفنية والادارية والطبية قبل قرار العودة للتدريبات.
وتحدث رضوان عن كيفية الاهتمام باتباع كافة الاجراءات الطبية الاحترازية للحفاظ على ابنائنا وتحدث ايضا على الالتزام بالوحدات التدريبة لخلقكوادر من اللاعبين يتم تصعيدها الى فرق القطاع.
واكد على عودة فتح باب التقديم لابناء الاعضاء للنادى وفى نهاية الإجتماع تمنى لهم موسم جيد وافراز لاعبين الى فرق القطاع.
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