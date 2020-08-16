ألميريا يفشل بالصعود إلى الليجا بعد خسارته أمام جيرونا

فشل نادي ألميريا، بالصعود إلى الدوري الإسباني "الليجا"، بعد خسارته أمام جيرونا بهدف دون رد، خلال دور الترقي اليوم الأحد.

وكان جيرونا فاز على ألميريا بهدفين

مقابل واحد، في المباراة التي جمعتهما في مباراة الإياب، قبل أن يخسر اليوم بهدف دون رد، ليفشل بالصعود.

ويملك تركي آل شيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، نادي ألميريا الذي أشتراه في الصيف الماضي، من أجل الاستثمار في أوروبا.

وسيلتقي فريق جيرونا الفائز من مباراة ريال سرقسطة وإلتشي في المباراة النهائية.