بث مباشر | أهداف مباراة مانشستر يونايتد واشبيلية في الدوري الاوروبي

شاهد أهداف مباراة مانشستر يونايتد واشبيلية في نصف النهائي الأول لمسابقة الدوري الاوروبي مساء اليوم الأحد 2020/2019، من مباراة اقصائية واحدة على الأراضي الألمانية.

بدأ مانشستر يونايتد هذا اللقاء بكل ما لديه من قوة وتمكن من تهديد مرمى إشبيلية ، ونجح في تسجيل هدف إثر ركلة جزاء من النجم البرتغالي “برونو فيرنانديز“، تحصل عليها الإنجليزي ماركوس راشفورد بعد عرقلته أثناء التسديد داخل صندوق العمليات عند الدقيقة الثامنة.

وأدرك إشبيلية هدف التعادل في الدقيقة 26 من هجمة مضادة قادها اللاعب الأرجنتيني لوكاس أوكامبوس، وانتهت بتمريرة عرضية منه نحو الإسباني “سوسو” الهارب من رقابة براندون ويليامز ليقابلها بتصويبة من لمسة واحدة في الزاوية اليسرى لدافيد دي خيا.

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وفضل المدير الفني لمانشستر يونايتد “أولي جونار سولشاير” الاعتماد على الحارس الدولي الإسباني “دافيد دي خيا” في التشكيل الأساسي للفريق بدلاً من الأرجنتيني “سيرخيو روميرو” الذي عكف على إشراكه بصفة دائمة في مباريات الدوري الاوروبي هذا الموسم.

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وتواجد في خط وسط الشياطين الحمر “فريد” بدلاً من الصربي “نيمانيا ماتيتش” المتواجد على دكة البدلاء مع لاعبين أمثال سكوت مكتوميناي وآندرياس بيريرا وخوان ماتا وجيسي لينجارد والمهاجم النيجيري المخضرم “إيجالو”.

ولم يغب أي لاعب مؤثر عن تشكيلة إشبيلية بوجود الهداف المغربي يوسف النصيري في الأمام مع الثنائي “سوسو ولوكاس أوكامبوس” ومن خلفهم صانع الألعاب إيفير بانيجا وثنائي الوسط القوي “فيرناندو وجوردان”.

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