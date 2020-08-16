بث مباشر | نتيجة مباراة مانشستر يونايتد واشبيلية في الدوري الاوروبي

بدأ مانشستر يونايتد بكل ما لديه من قوة أمام إشبيلية في نصف نهائي الدوري الاوروبي مساء اليوم الأحد، ونجح في تسجيل هدف إثر ركلة جزاء من النجم البرتغالي “برونو فيرنانديز“، تحصل عليها الإنجليزي ماركوس راشفورد بعد عرقلته أثناء التسديد داخل صندوق العمليات عند الدقيقة الثامنة.

وأدرك إشبيلية هدف التعادل في الدقيقة 26 من هجمة مضادة قادها اللاعب الأرجنتيني لوكاس أوكامبوس، وانتهت بتمريرة عرضية منه نحو الإسباني “سوسو” الهارب من رقابة براندون ويليامز ليقابلها بتصويبة من لمسة واحدة في الزاوية اليسرى لدافيد دي خيا.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1/1، مع أفضلية لمانشستر يونايتد في العمليات الهجومية بقيادة برونو فيرنانديز، وتألق مثير للاعجاب من جانب حارس مرمى إشبيلية “ياسين بونو” في التصدي لهدفين مؤكدين في نهاية الشوط.

وفضل المدير الفني لمانشستر يونايتد “أولي جونار سولشاير” الاعتماد على الحارس الدولي الإسباني “دافيد دي خيا” في التشكيل الأساسي للفريق بدلاً من الأرجنتيني “سيرخيو روميرو” الذي عكف على إشراكه بصفة دائمة في مباريات الدوري الاوروبي هذا الموسم.

وتواجد في خط وسط الشياطين الحمر “فريد” بدلاً من الصربي “نيمانيا ماتيتش” المتواجد على دكة البدلاء مع لاعبين أمثال سكوت مكتوميناي وآندرياس بيريرا وخوان ماتا وجيسي لينجارد والمهاجم النيجيري المخضرم “إيجالو”.

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ولم يغب أي لاعب مؤثر عن تشكيلة إشبيلية بوجود الهداف المغربي يوسف النصيري في الأمام مع الثنائي “سوسو ولوكاس أوكامبوس” ومن خلفهم صانع الألعاب إيفير بانيجا وثنائي الوسط القوي “فيرناندو وجوردان”.

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والتالي تشكيلة مانشستر يونايتد واشبيلية:

إشبيلية: ياسين بونو – سيرخيو ريجيلون – دييجو كارلوس – كوندي – خيسوس نافاس – جوردان – فيرناندو – إيفير بانيجا – سوسو – لوكاس أوكامبوس – يوسف النصيري.

مانشستر يونايتد: دافيد دي خيا – وان بيساكا – فيكتور ليندلوف – هاري ماجواير – براندون ويليامز – فريد – برونو فيرنانديز – ماسون جرينوود – بول بوجبا – ماركوس راشفورد – أنتوني مارسيال.

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