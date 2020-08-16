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بث مباشر | صور مباراة مانشستر يونايتد واشبيلية في نصف نهائي الدوري الاوروبي

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يقدم لكم الخليج 365 صور مباراة مانشستر يونايتد واشبيلية في نصف نهائي الدوري الاوروبي، في قمة مباريات اليوم الأحد 16-8-2020.

يقام لقاء مانشستر يونايتد واشبيلية على ملعب نادي كولن الألماني رهين إينيرجي ستاديون في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينيتش، 21:00 بتوقيت القاهرة، 22:00 بتوقيت مكة المكرمة.

تنقل المباراة في بث مباشر على قناة بي إن سبورتس 1 بصوت المعلق الرياضي القطري يوسف سيف الذي علق على قمة مباريات أمس السبت بين مانشستر سيتي وليون، والتي شهدت خسارة الفريق الانجليزي بثلاثية لهدف.

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وتمكن مانشستر يونايتد من بلوغ الدور نصف النهائي لبطولة الدوري الاوروبي بعد فوزه الصعب على كوبنهاجن الدنماركي بهدف دون رد، وبنفس النتيجة انتصر عملاق الاندلس اشبيلية على نادي ولفرهامبتون الانجليزي.

ويسعى مانشستر يونايتد للانتقام من اشبيلية الذي كان قد أطاح به من الدور ثمن النهائي ببطولة عام 2018 على ملعب أولد ترافورد في مدينة مانشستر، وقت المدرب البرتغالي الشهير جوزيه مورينيو.

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بداية مباراة مانشستر يونايتد واشبيلية في نصف نهائي الدوري الاوروبي
بداية مباراة مانشستر يونايتد واشبيلية في نصف نهائي الدوري الاوروبي
برونو فيرنانديز يسجل الهدف الاول لمانشستر يونايتد امام اشبيلية من ركلة جزاء
مراسلة تلفزيونية تعقم الميكروفون قبل بداية مباراة مانشستر يونايتد واشبيلية في نصف نهائي الدوري الاوروبي – صور Getty
التحام قوي في مباراة مانشستر يونايتد واشبيلية – صور Getty
ماسون جرينوود في مباراة مانشستر يونايتد واشبيلية في نصف نهائي الدوري الاوروبي – صور Getty
برونو فيرنانديز يسجل هدف مانشستر يونايتد الاول امام اشبيلية في نصف نهائي الدوري الاوروبي – صور Getty
فرحة برونو فيرنانديز بهدف التقدم على اشبيلية – Getty
برونو فيرنانديز بعد تسجيل هدف التقدم لمانشستر يونايتد امام اشبيلية في الدوري الاوروبي – صور Getty
برونو فيرنانديز يسجل هدف مانشستر يونايتد الاول امام اشبيلية في نصف نهائي الدوري الاوروبي – صور Getty

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