بث مباشر | شاهد مانشستر يونايتد واشبيلية في الدوري الاوروبي رابط يلا شوت

يقدم لكم الخليج 365 رابط بث مباشر لمباراة مانشستر يونايتد واشبيلية في نصف نهائي الدوري الاوروبي، في قمة مباريات اليوم الأحد 16-8-2020، من يلا شوت.

يقام لقاء مانشستر يونايتد واشبيلية على ملعب نادي كولن الألماني “رهين إينيرجي ستاديون” في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينيتش، 21:00 بتوقيت القاهرة، 22:00 بتوقيت مكة المكرمة.

تنقل المباراة في بث مباشر على قناة بي إن سبورتس 1 بصوت المعلق الرياضي القطري “يوسف سيف” الذي علق على قمة مباريات أمس السبت بين مانشستر سيتي وليون، والتي شهدت خسارة الفريق الانجليزي بثلاثية لهدف.

وتمكن مانشستر يونايتد من بلوغ الدور نصف النهائي لبطولة الدوري الاوروبي بعد فوزه الصعب على كوبنهاجن الدنماركي بهدف دون رد، وبنفس النتيجة انتصر عملاق الاندلس “اشبيلية” على نادي ولفرهامبتون الانجليزي.

ويسعى مانشستر يونايتد للانتقام من اشبيلية الذي كان قد أطاح به من الدور ثمن النهائي ببطولة دوري أبطال أوروبا عام 2018 على ملعب أولد ترافورد في مدينة مانشستر، وقت المدرب البرتغالي الشهير جوزيه مورينيو.

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اضغط هنا شاهد مباراة مانشستر يونايتد واشبيلية في الدوري الاوروبي على رابط يلا شوت

مانشستر يونايتد 1-1 اشبيلية

ملعب إينيرجي ستاديون (كولن-ألمانيا)

الدوري الأوروبي (نصف النهائي)

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