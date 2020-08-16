بث مباشر | مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد واشبيلية في الدوري الاوروبي

يقدم لكم الخليج 365 بث مباشر لمباراة مانشستر يونايتد واشبيلية في نصف نهائي الدوري الاوروبي، في قمة مباريات اليوم الأحد 16-8-2020.
يقام لقاء مانشستر يونايتد واشبيلية على ملعب نادي كولن الألماني “رهين إينيرجي ستاديون” في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينيتش، 21:00 بتوقيت القاهرة، 22:00 بتوقيت مكة المكرمة.
تنقل المباراة في بث مباشر على قناة بي إن سبورتس 1 بصوت المعلق الرياضي القطري “يوسف سيف” الذي علق على قمة مباريات أمس السبت بين مانشستر سيتي وليون، والتي شهدت خسارة الفريق الانجليزي بثلاثية لهدف.
وتمكن مانشستر يونايتد من بلوغ الدور نصف النهائي لبطولة الدوري الاوروبي بعد فوزه الصعب على كوبنهاجن الدنماركي بهدف دون رد، وبنفس النتيجة انتصر عملاق الاندلس “اشبيلية” على نادي ولفرهامبتون الانجليزي.
ويسعى مانشستر يونايتد للانتقام من اشبيلية الذي كان قد أطاح به من الدور ثمن النهائي ببطولة دوري أبطال أوروبا عام 2018 على ملعب أولد ترافورد في مدينة مانشستر، وقت المدرب البرتغالي الشهير جوزيه مورينيو.
كما يريد رجال المدرب أولي جونار سولشاير إنقاذ الموسم بالتأهل إلى النهائي بعد الخروج من نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة أمام مانشستر سيتي في شهر يناير الماضي، وتوديع نصف نهائي كأس الاتحاد الانجليزي على يد تشيلسي.
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مانشستر يونايتد 1-1 اشبيلية
???? ملعب إينيرجي ستاديون (كولن-ألمانيا)
???? الدوري الأوروبي (نصف النهائي)
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بث مباشر مانشستر يونايتد اشبيلية لحظة بلحظة
- أهلاً بكم في هذا البث المباشر للقاء القمة بين مانشستر يونايتد واشبيلية في الدوري الاوروبي اليوم..
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- أصحبكم في هذه التغطية “محمود ماهر” من مركز البث المباشر بموقع الخليج 365.
- ⬜️ ???? تشكيلة اشبيلية اليوم: ياسين بونو – سيرخيو ريجيلون – دييجو كارلوس – كوندي – خيسوس نافاس – جوردان – فيرناندو – إيفير بانيجا – سوسو – لوكاس أوكامبوس – يوسف النصيري.
- ???? ⬛️ تشكيلة مانشستر يونايتد اليوم: دافيد دي خيا – وان بيساكا – فيكتور ليندلوف – هاري ماجواير – براندون ويليامز – فريد – برونو فيرنانديز – ماسون جرينوود – بول بوجبا – ماركوس راشفورد – أنتوني مارسيال.
- يدير هذا اللقاء الحكم صاحب الـ 45 عامًا ، الألماني “فيليكس بريش”
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الشوط الأول
- 1″ صافرة بداية اللقاء…
- 1″ من الغريب أن يبدأ سولشاير بدافيد دي خيا وليس سيرخيو روميرو الذي يقدم مستوى ممتاز في هذه البطولة.. قد تكون مجازفة أمام هجوم ليس بالهين.
- 7″ أووووووه…أول فرصة حقيقية لمانشستر يونايتد، تمريرة ذكية جدًا من أنتوني مارسيال إلى ماركوس راشفورد داخل منطقة الجزاء، يصوبها راشفورد بباطن القدم اليمنى ليتصدى لها الحارس ياسين بونو.. لترتد ويتابعها برونو فيرنانديز بشكل خاطيء.
- 8″ ✅ أووووووووه…الحكم قرر احتساب ركلة جزاء بعد تعرض راشفورد للعرقلة أثناء تسديده للكرة…
- 9″ ⚽️ جووووووووووووووووووووول…برونو فيرنانديز يسجل من ركلة الجزاء ، ليرفع رصيده لـ 8 أهداف، ويعتلي صدارة هدافي الدوري الاوروبي هذا الموسم.
- 10″ ???? ✅ برونو فيرنانديز سجل 5 أهداف في النصف الأول من الموسم مع سبورتينج لشبونة، وها هو يضيف هدفه الثالث مع اليونايتد في النصف الثاني من الموسم.
- 15″ محاولات من إشبيلية لإدراك هدف التعادل..
- 17″ تنظيم كبير في صفوف إشبيلية ، وبناء مثالي للهجمات ، لكن لا يزال دفاع مانشستر يونايتد صامد..
- 17″ ???? بطاقة صفراء لمدافع مانشستر يونايتد براندون ويليامز.
- 19″ من الواضح تركيز إشبيلية على جهة بيساكا، يريد ضربها بتمريرات طولية وبينية، في اعتماد واضح على الأرجنتيني المشاكس أوكامبوس والظهير الرائع ريجيلون..
- 21″ ???? بطاقة صفراء لمدافع اشبيلية دييجو كارلوس.
- 26″ ⚽️ جوووووووووووووووووول…إشبيلية يعادل النتيجة عن طريق “سوسو” بعد تمريرة عرضية من سيرخيو ريجيلون داخل منطقة الجزاء..
- 27″ الرقابة كانت منعدمة من براندون ويليامز على سوسو الذي سدد في الزاوية اليسرى لدي خيا بكل أريحية.
- 36″ ياسين بونو يتعملق ويبعد ركلة حرة مباشرة نفذها برونو فيرنانديز من حوالي 25 ياردة من فوق الحائط البشري بشكل ممتاز..
- 45″ تصويبة قوية جدًا يتصدى لها ياسين بونو .. حارس اشبيلية ومنتخب المغرب يقدم مستوى مذهل حتى الآن..
- 45+2″ ماركوس راشفورد فكر كثيرًا في هجمة مضادة (واحد ضد واحد) ليهدر فرصة مؤكدة لتسجيل الهدف الثاني..
- 45+2″ صافرة نهاية الشوط الأول بالتعادل 1/1.
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الشوط الثاني
- 45″ صافرة بداية الشوط الثاني..
- 50″ أفضلية كبيرة لمانشستر يونايتد في مستهل الحصة الثانية..
- 55″ ثلاث فرص سانحة للتسجيل تضيع على مانشستر يونايتد بسبب التألق الكبير للحارس ياسين بونو.
- 56″ ???? تغيير مزدوج في صفوف اشبيلية ، نزول منير الحدادي ولوك دي يونج في خط الهجوم بدلاً من لوكاس أوكامبوس ويوسف النصيري.
- 57″ الكاميرا تأتي على أوكامبوس الذي بدا عليه الاستياء من المدرب بعد تغييره.
- 60″ وصلنا إلى ساعة لعب .. ومانشستر يونايتد الطرف المُهيمن حتى بعد التغييرات التي أجراها مدرب اشبيلية “لوبيتيجي”.
- 66″ ???? راشفورد يعترض على الحكم بإلقاء الكرة بشكل غير لائق، ليتلقى بطاقة صفراء!
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