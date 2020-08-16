أخبار الاهلي | توابع زلزال رحيل رمضان صبحي..إعلان رسمي بمغادرة إكرامي!

قرر الجهاز الفني للنادي الاهلي، بعد التشاور مع مدير الكرة “سيد عبد الحفيظ” والمدير الفني السويسري “رينيه فايلر”، استكمال الموسم الحالي باللاعبين الذين يشاركون في التدريبات والمباريات منذ استئناف النشاط مطلع الشهر الجاري، حرصًا على استقرار الفريق الذي يخوض تحديات صعبة خاصةً على صعيد دوري أبطال أفريقيا.
وفي ضوء ذلك أبلغ سيد عبد الحفيظ، في مران اليوم، حارس المرمى الدولي السابق “شريف إكرامي” بقرار لجنة الكرة بالاستغناء عن خدماته وعدم تمديد تعاقده الذي انتهى هذا الصيف، ليصبح خارج حسابات الجهاز الفني بشكل نهائي، ما سيسمح له بالانتقال للفريق الذي يختاره بالمجان.
ووقع مدير الكرة في الاهلي “سيد عبدالحفيظ” غرامة مالية على شريف إكرامي بعد حديثه في وسائل التواصل الاجتماعي، عن رمضان صبحي وانتقاله إلى فريق بيراميدز ومخالفة للائحة التي تمنع أي لاعب من الحديث عن لاعبين وأندية أخرى، بجانب وجود حظر اعلامي على اللاعبين حاليًا، لكنه خرج وتحدث بشكل علني دون أي اهتمام بتوصيات الإدارة.
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وكان شريف إكرامي قد أصدر بيانا رسميا يدافع عن نفسه بعد الاتهامات التي وجهت له وللعائلة، بأنهم السبب الرئيسي، في رحيل رمضان صبحي عن الفريق، خلال الميركاتو الصيفي القادم.
ومن المتوقع، أن يحسم بيراميدز، صفقة ضم رمضان صبحي، خلال الساعات القليلة المقبلة، حيث سيكون اللاعب الأغلى فى مصر خلال السنوات المقبلة، حيث سيحصل على مليوني دولار سنويًا بخلاف المكافآت والهدايا الآخرى.
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