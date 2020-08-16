أخبار الهلال | صحيفة بيروفية تلقي الضوء على إذلال العدالة في الدوري السعودي

ألقت صحيفة بيروفية شهيرة تُدعى “ovacion” الضوء على الفوز الكاسح الذي حققه نادي الهلال السعودي، مساء أمس السبت، خارج قواعده على العدالة بنتيجة 4/0، ضمن منافسات الجولة 25 من الدوري السعودي للمحترفين، مؤكدة بأن هذا الانتصار يُحافظ على فرص وحظوظ الزعيم في الظفر بلقب الدوري من النصر عن جدارة واستحقاق.

وقالت الصحيفة البيروفية “الهلال مع كاريلو يسحق العدالة برباعية ويواصل التقدم نحو لقب الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم..لقد حقق الفريق الأزرق الانتصار الثالث على التوالي من بعد استئناف المسابقة، وفعل ذلك بطريقة مدوية بتسجيل كم كبير من الأهداف في مباراتي النصر والعدالة..الآن الهلال يبتعد بفارق 9 نقاط عن أقرب ملاحقيه قبل 5 جولات من نهاية الموسم”.

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وأحرز الفرنسي بافتيمبي جوميز ثنائية، وأضاف سالم الدوسري الهدف الثالث، واختتم مهرجان الأهداف النجم السوري “عمر خريبين” من علامة الجزاء، ليضيف الفريق انتصارًا جديدًا لرصيده في الدوري السعودي ويوصل إلى النقطة 60، بفارق 9 نقاط عن أقرب مطارديه فريق النصر.

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المصدر ذاته أشار إلى أن أندريه كاريلو دخل إلى الملعب في الدقيقة 50 وساهم بأسلوبه في فوز الهلال، وأوضح أن الزعيم فاز بثلاث مباريات متتالية بعد استئناف المسابقة، وهو المرشح الأول للبطولة السعودية.

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ويلعب الهلال يوم الخميس المقبل أمام أهلي جدة، الذي يحتل المركز الثالث، وقد تشهد الجولة 26 حسم اللقب رسميا في حالة خسارة النصر وفوز الزعيم.