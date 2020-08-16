مانشستر سيتي يرصد راتبًا خرافيًا لإقناع ميسي بترك برشلونة

عاود مانشستر سيتي محاولاته للتعاقد مع ليونيل ميسي، بعد الإقصاء المشين لبرشلونة أمام بايرن ميونيخ الألماني سهرة الجمعة الماضية بثمانية أهداف لإثنين.

ولم تعد رغبة النادي السماوي في استقدام ميسي سرًا من أسرار سوق الانتقالات، فقد عكفت الإدارة على التفاوض معه على مدار السنوات المنصرمة، بيد أن الرد كان سلبيًا من قبل اللاعب نفسه بإعلان الولاء للبيت الكاتالوني.

لكن بعد الخروج بموسم صفري والفشل في الحفاظ على لقب الدوري الإسباني، والإقصاء من كأس إسبانيا ودوري أبطال أوروبا من حدود ربع النهائي أمام أثلتيك بلباو وبايرن ميونخ – تواليًا -، مع عدم وجود استقرار فني وإداري في كامب نو، قد تتغير الأمور خاصةً مع حالة الاستقرار الكبيرة التي يعيشها مانشستر سيتي منذ ثلاث سنوات تحت قيادة “بيب جوارديولا“.

فإن ميسي قد يفكر في الخروج من النادي، لا سيما مع التخبطات المستمرة لمجلس إدارة جوزيب ماريا بارتوميو، وعدم وضوح مشروع ناجح للبلاوجرانا.

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يقول تقرير صادر عن يومية “ديلي ميل” الإنجليزية نقلًا عن أحد المصادر المقربة من مانشستر سيتي، بأن النادي يستعد لتقديم راتب خيالي لليونيل ميسي لا يمكن رفضه.

وينقضي عقد ميسي مع برشلونة صيفية 2021، وسط ضبابية الأجواء حول إبرامه عقد جديد من عدمه، ويحاول مانشستر سيتي استغلال هذه الأجواء لخطف اللاعب.

من المرجح أن يبدأ سيتي مفاوضاته هذه الأيام للتعاقد مع ميسي، لكنه سيصطدم بالبند الجزائي البالغ قرابة 650 مليون يورو، وقد يتم تخفيض المبلغ حال أبلغ ميسي إدارة برشلونة برغبته في الرحيل.

يتقاضى اللاعب حاليًا نحو مليون و200 ألف يورو أسبوعيًا مع النادي الكاتالوني، وتشير التقارير إلى استعداد إدارة مانشستر سيتي منحه راتبًا يبلغ مليوني يورو.