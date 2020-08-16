رياضة | موعد المباراة النهائية لبطولة الدوري الأوروبي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 16 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر موعد المباراة النهائية لبطولة الدوري الأوروبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعرض لكم موقع "الخليج 365 الرياضي" موعد المباراة النهائية من بطولة الدوري الأوربي.

وتأهل للدور نصف النهائي من بطولة الدوري الأوروبي كل من نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي ونادي إنتر ميلان الإيطالي ونادي إشبيلية الإسباني ونادي شاختار الأوكراني.

وستكون أول مباراة تلعب في الدور نصف النهائي من بطولة الدوري الأوروبي بين نادي مانشستر يوناتيد وإشبيلية بينما المباراة الثانية ستكون بين الإنتر وشاختار.

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وستلعب مباراة فريق مانشستر يونايتد ضد نظيره فريق إشبيلية اليوم الأحد 16 أغسطس في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة.

بينما تلعب مباراة فريق إنتر ميلان ضد نظيره فريق شاختار يوم الإثنين المقبل 17 أغسطس في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة.

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية يوم الجمعة المقبل الموافق 21 أغسطس.