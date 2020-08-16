رياضة | ريال مدريد يستهدف التعاقد مع قاهر برشلونة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 16 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يستهدف التعاقد مع قاهر برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خطف الظهير الأيسر الكندي الشاب ألفونسو ديفيز لاعب فريق بايرن ميونيخ الألماني، الاضواء هذا الموسم ، وذلك من خلال تألقة في الهزيمه القاسية لفريق برشلونة بثمانية أهداف مقابل هدفين في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا .

وكشفت تقارير صحفية إسبانية ان نادي ريال مدريد يستهدف التعاقد مع المدافع الشاب من أجل تدعيم الجبهه اليسري مستقبلًا .

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وحسب شبكة " ديفنسا سنترال‘‘ فإن فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد علي أستعداد تام في دخول مناقشات مع إدارة بايرن ميونيخ من أجل التعاقد مع المدافع صاحب الـ 19 عام ، خلال صيف 2021 .

وأشارت الشبكة الشهيرة إلي أن الصفقة قد تحسم لصالح ريال مدريد في حال دفع 60 مليون يورو .

يذكر أن بايرن ميونيخ قد تعاقد مع ألفونسو ديفيز مقابل ما يقرب من 20 مليون جنيه إسترليني قادماً من فريق فانكوفر وايتكابس الكندي في عام 2018 .