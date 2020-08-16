رياضة | مران دمنهور.. تدريبات بدنية شاقة للاعبين استعدادًا للقسم الثاني

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شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي دمنهور الذي أقيم عصر الأحد بالنادي الإجتماعي، تدريبات بدنية شاقة تحت قيادة كمال فريد المدير الفني للفريق.

وأكد كمال فريد، علي ضرورة رفع المعدلات البدنية لدي اللاعبين، طوال الأسبوع الجاري، لتجهيز كافة اللاعبين لعودة دوري الدرجة الثانية.

وحرص المدير الفني للفريق كمال فريد علي عقد محاضرة خاصة مع اللاعبين، لحث اللاعبين علي علي الحفاظ علي صدارة المجموعة الثالثة،و تنفيذ وعودهم مع الجماهير، بتحقيق حلمهم بالصعود للدوري المصري الممتاز.

ويسعي نادي دمنهور للحفاظ علي فرصه في خطف بطاقة التأهل والعودة لدوري الأضواء والشهرة من جديد، بعد غياب دام إلي "7" سنوات.

والجدير بالذكر أن يحتل نادي دمنهور صدارة ترتيب المجموعة الثالثة بدوري الدرجة الثانية برصيد "33" نقطة بعدما خاض "17" مباراة.