رياضة | الكشف عن موعد مشاركة كهربا مع الأهلي في الدوري المصري

كتب هاني نصر العربي في الأحد 16 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الكشف عن موعد مشاركة كهربا مع الأهلي في الدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعود محمود عبد المنعم "كهربا" صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي لمباريات فريقه المحلية في الجولة الـ26 من بطولة الدوري أمام الإسماعيلي.

مشاركة كهربا مع الأهلي

وتنتهي عقوبة محمود عبد المنعم "كهربا"، بعد الجولة الخامسة والعشرون حيث تم إيقافه 10 مباريات محلياً بعد أحداث مباراة السوبر بين الاهلي والزمالك بالأمارات.

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وكان اتحاد الكرة قد قرر إيقاف كهربا لنهاية الموسم قبل أن يتم تخفيف العقوبة لـ10 مباريات ستنتهي بنهاية مباراة الأهلي في الجولة 25 من منافسات الدوري المصري الممتاز.

الجدير بالذكر أن محمود عبد المنعم "كهربا"، قد غاب عن الأهلي في 4 مباريات حتى الأن ، هي ، الزمالك في الدور الأول، والتى فاز فيها الأهلي بثنائية نظيفة إعتباريًا، سموحة وإنبي والأنتاج الحربي.

وسيغيب كهربا عن مبارايات الأهلي أمام كلاً من أسوان ،الزمالك ، الجونة أيام 17 و22 و26 أغسطس الجاري ، وعن مباريات المصري ، دجلة وحرس الحدود في الجولات 20 و21 و22 و23 و24 و25 من بطولة الدوري المصري.