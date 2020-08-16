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رياضة | جهاز المنتخب يحضر مباراة بيراميدز وطلائع الجيش

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كتب هاني نصر العربي في الأحد 16 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر جهاز المنتخب يحضر مباراة بيراميدز وطلائع الجيش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حضر طارق مصطفى وأحمد أيوب وأيمن طاهر أعضاء الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول، مباراة بيراميدز وطلائع الجيش في الدوري الممتاز على استاد الدفاع الجوي بالتجمع الخامس.

ويحل طلائع الجيش ضيفا على بيراميدز بملعب الدفاع الجوي في إطار الجولة ١٩ من الدوري الممتاز.

ويأتي حضور جهاز المنتخب للمباراة في إطار خطة متابعة جميع اللاعبين المرشحين للانضمام للمعسكرات المقبلة بالتنسيق مع حسام البدري المدير الفني.

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