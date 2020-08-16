رياضة | قرار مفاجئ من إدارة الأهلي بشأن الصفقات الجديدة بعد رحيل رمضان صبحي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 16 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر قرار مفاجئ من إدارة الأهلي بشأن الصفقات الجديدة بعد رحيل رمضان صبحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، إعادة النظر في صفقات الفريق الكروي الأول، لفترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد رحيل رمضان صبحي إلى بيراميدز.

الأهلي يُعيد النظر في الصفقات الجديدة

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وكان مسؤولو النادي الأهلي، قد استقروا على تأجيل ملف صفقات الفريق الكروي الأول، لما بعد نهاية بطولة دوري أبطال أفريقيا، وذلك قبل أن يتلقي مسئولو القلعة الحمراء صدمة قاسية برفض رمضان صبحي البقاء مع الشياطين الحمر، والرحيل إلى بيراميدز.

من جانبه بدأ مسؤولو النادي الأهلي، إعادة التفكير في صفقات الصيف حيث إستقرت لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح على ضم لاعب مُتميز في مركز الجناح أو صانع الألعاب بالتنسيق مع السويسري رنيه فايلر المدير الفني للفريق الكروي الأول.

ومن المقرر أن يقوم أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي خلال الفترة المقبلة بترشيح أكثر من لاعب أجنبي للجهاز الفني على أن يختار الأخير أحداً من هؤلاء اللاعبين.