رياضة | الجميع يريد تشافي.. كشف حساب "المايسترو" خلال مسيرته التدريبية قبل قيادة برشلونة (أرقام)

كتب هاني نصر العربي في الأحد 16 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الجميع يريد تشافي.. كشف حساب "المايسترو" خلال مسيرته التدريبية قبل قيادة برشلونة (أرقام) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل تشافي هيرنانديز نجم برشلونة السابق والمدرب الحالي لفريق السد القطري، دائرة الترشيحات لتولي القيادة الفنية للفريق الكتالوني خلال الفترة القادمة خلفًا للمدرب الإسباني كيكي سيتين والذي اقترب من الرحيل عن تدريب البرسا بعد الخروج المخيب من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأكدت تقارير صحفية أن إدارة نادي برشلونة استقرت بشكل نهائي على إقالة المدرب كيكي سيتين من تدريب الفريق بعد خسارته 8 / 2 أمام بايرن ميونيخ وخروجه من الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وأشارت تقارير إسبانية أن نجم برشلونة السابق تشافي هيرنانديز يأتي على رأس المرشحين لتولي تدريب البرسا في الفترة القادمة، حيث يتمسك اللاعبين الكبار في الفريق الكتالوني بالتعاقد مع مدرب السد لقيادة الفريق في الفترة المقبلة ويرفضون تعيين مدرب توتنهام السابق مارويسيو بوتشيتينو مديرًا فنيًا للفريق.

تعرف على أرقام "تشافي" خلال مسيرته التدريبية

تشافي هيرنانديز لم يسبق له خوض أي تجارب تدريبية في أوروبا، حيث اعتزل كرة القدم داخل صفوف نادي السد القطري، وبعدها تولي القيادة الفنية للفريق مباشرة، لذلك يخشي البعض تعيينه مدربًا للبرسا نظرًا لقلة خبراته التدريبية والتي لا تؤهله لقيادة فريق كبير بحجم برشلونة.

المدرب صاحب الـ40 عاما، تولي تدريب فريق السد القطري في يوليو 2019، وقاد الفريق في 39 مباراة بمختلف البطولات، حقق 21 انتصارا، وتعادل في 7 مباريات، وخسر 11 مباريات، سجل لاعبو السد 100 هدفًا، واستقبلت شباك الفريق 67 هدفًا.

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قاد نجم برشلونة السابق، فريق السد في 17 مباراة ببطولة دوري نجوم قطر، فاز في 10 مباريات،وتعادل في مباراتين، وخسر 5 مباريات، سجل فريقه 45 هدفا، واستقبلت شباكه 27 هدفًا.

أما في بطولة دوري أبطال آسيا، خاض الفريق تحت قيادته 8 مباريات، فاز في 4 مباريات، وتعادل في مباراتين، وخسر مباراتين، سجل 18 هدفًا، واستقبلت شباكه 13 هدفًا، وصعد بالفريق لنصف نهائي البطولة العام الماضي لكنه خرج على يد فريق الهلال السعودي.

قاد تشافي فريق السد القطري في 3 مباريات بكأس العالم للأندية، فاز في مباراة وحيدة، وخسر مباراتين واحتل فريقه المركز السادس بالبطولة.

وخاض النجم الاسباني 6 مباريات مع السد في كأس نجوم قطر، حقق انتصارين وتعادلين وهزيمتين، سجل لاعبوه 16 هدفا، واستقبلت شباكه 13 هدفًا، وقاد الفريق للتأهل لنصف نهائي البطولة لمواجهة فريق الأهلي ولكن تسبب فيروس كورونا في توقف منافسات البطولة.

بينما قاد الفريق في مباراتين بكأس أمير قطر فاز في مباراة وتعادل في الأخري وسجل 5 أهداف واستقبلت شباكه 3 أهداف، وصعد بالفريق للدور نصف النهائي لمواجهة الدحيل ولكن توقفت البطولة ايضا بسبب فيروس كورونا.

توج تشافي بلقب بطولة كأس قطر في يناير الماضي مع فريق السد، حيث فاز في نصف النهائي على فريق الريان بنتيجة 4 / 1، بينما تغلب في المباراة النهائية على الدحيل 4 / 0 ليحصد لقب البطولة، كما فاز بكأس السوبر (كأس الشيخ جاسم) بعدما تغلب على الدحيل 1/0.