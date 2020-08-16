رياضة | قائمة المستبعدين من قائمة الأهلي لمواجهة أسوان

كتب هاني نصر العربي في الأحد 16 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر قائمة المستبعدين من قائمة الأهلي لمواجهة أسوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استبعد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عددًا من اللاعبين من قائمة الفريق الأحمر لمباراة الغد أمام أسوان في الجولة العشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

فايلر استبعد كلا من :-

سعد الدين سمير وحسين الشحات ومحمد محمود للإصابة وشريف إكرامي وحسام عاشور لانتهاء علاقتهما بالنادي، وصالح جمعة ومحمد فخري ومحمد شكري لوجهة نظر فنية.

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وقد أعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قائمة الفريق لمواجهة ‏أسوان، التي تقام مساء غد الإثنين على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ20 في بطولة ‏الدوري الممتاز.‏

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي: ‏

محمود متولي وياسر إبراهيم وحمدي فتحي ومروان محسن ووليد سليمان وأيمن أشرف وعلي ‏لطفي وأليو ديانج ومحمد الشناوي وعمرو السولية وأليو بادجي ومحمد مجدي «أفشة» وعلي معلول ‏وأحمد الشيخ ومحمود وحيد وأحمد فتحي وجونيور أجايي وجيرالدو ومحمد هاني وعربي بدر ‏ومصطفى شوبير.‏