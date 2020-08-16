رياضة | هل يرحل الأسطورة.. ماذا قدم ليونيل ميسي طوال مسيرته مع برشلونة؟ (أرقام وبطولات)

كتب هاني نصر العربي في الأحد 16 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر هل يرحل الأسطورة.. ماذا قدم ليونيل ميسي طوال مسيرته مع برشلونة؟ (أرقام وبطولات) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتشرت تقارير صحفية خلال الساعات الماضية تشير لإقتراب رحيل الأرجنتيني ليونيل ميسي عن صفوف نادي برشلونة الإسباني في الموسم المقبل، وذلك بعد الخسارة القاسية للفريق الكتالوني أمام بايرن ميونيخ بنتيجة 8 / 2 وخروجه من الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وأكدت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية عن اهتمام نادي إنتر ميلان الإيطالي بالحصول على خدمات ليونيل ميسي خلال فترة الانتقالات الصيفية، وما زاد التكهنات بخصوص إمكانية انتقال النجم الأرجنتيني إلي النيراتزوري هو شراء والد اللاعب منزلًا في مدينة ميلانو خلال الفترة الماضية.

بينما أكدت تقارير صحفية إسبانية أن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي يسعي هو الآخر لضم نجم برشلونة لصفوف الفريق خلال الميركاتو ا لصيفي، وينتظر موافقة اللاعب لتقديم عرضًا رسميًا للتعاقد معه، ولكن لم يحسم اللاعب مصيره مع البرسا حتي الآن بعد الخروج المؤسف من البطولة الأوروبية على يد البايرن.

كشف حساب ليونيل ميسي مع برشلونة

ميسي بدأ مشواره بالفريق الأول لنادي برشلونة الإسباني عام 2005، ولعب مع الفريق 15 عامًا، خاض خلال مسيرته مع البلوجرانا 731 مباراة في مختلف البطولات، بلغ دقائق المشاركة الفعلية بالمباريات (59314 دقيقة)، سجل 634 هدفًا، وصنع لزملائه 285 هدفًا، وحصل على 76 بطاقة صفراء، ولم يتعرض للطرد.

- الدوري الإسباني: 485 مباراة – 444 هدف – 201 أسيست – 47 بطاقة صفراء.

- دوري أبطال أوروبا: 143 مباراة – 115 هدف – 39 أسيست – 12 بطاقة صفراء.

- كأس ملك إسبانيا: 75 مباراة – 53 هدف – 36 أسيست – 14 بطاقة صفراء

- السوبر الإسباني: 19 مباراة – 14 هدف – 5 أسيست – 1 بطاقة صفراء.

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- كأس العالم: 5 مباريات – 5 أهداف – 1 أسيست – 1 بطاقة صفراء.

- السوبر الأوروبي: 4 مباريات – 3 أهداف – 3 أسيست – 1 بطاقة صفراء.

سجل ميسي 54 "هاتريك" خلال مسيرته مع برشلونة ومنتخب الأرجنتين، ويعد نجم البرسا الأكثر تسجيلا للهاتريك في تاريخ الدوري الإسباني برصيد (36 هاتريك)، متفوقا على كريستيانو رونالدو نجم الريال السابق ويوفنتوس الحالي وسجل (34 هاتريك).

بينما سجل ميسي 7 "سوبر هاتريك" خلال مسيرته مع برشلونة، ويعد ثاني اكثر لاعب تسجيلا لـ 4 أهداف أو أكثر في مباراة واحدة خلف كريستيانو رونالدو والذي سجل 8 "سوبر هاتريك" خلال مشواره الكروي.

بطولات وألقاب ليونيل ميسي مع برشلونة:

حصد ميسي العديد من البطولات خلال مشواره مع برشلونة (10 دوري اسباني – 4 دوري أبطال أوروبا – 6 كأس ملك اسبانيا – 8 كأس السوبر الإسباني – 3 كأس العالم للأندية – 3 كأس السوبر الأوروبي).

كما حصل على العديد من الجوائز الفردية خلال مسيرته مع الفريق الكتالوني (6 هداف الدوري الاسباني – 6 هداف دوري أبطال أوروبا – 6 جائزة الكرة الذهبية – 6 جائزة – 5 هداف كأس اسبانيا – 1 هدف كأس العالم للأندية – 2 جائزة أفضل لاعب في أوروبا – 10 جائزة لاعب العام ببرشلونة).