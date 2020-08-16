رياضة | تشكيل طلائع الجيش لمواجهة بيراميدز بالدوري المصري

كتب هاني نصر العربي في الأحد 16 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر تشكيل طلائع الجيش لمواجهة بيراميدز بالدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن عبد الحميد بسيوني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش تشكيل فريقه لمواجهة مضيفه بيراميدز في الجولة العشرين من مسابقة الدوري الممتاز. وضم تشكيل الطلائع كلا من :- حراسة المرمى : محمد بسام خط الدفاع : أحمد "زولا" - علي الفيل - أحمد سامي - عاصم سعيد Advertisements خط الوسط : مهند لاشين - محمد أشرف "روقة" - عمار حمدي خط الهجوم : كريم طارق - أحمد سمير - ناصر منسي. البدلاء:- محمد شعبان - خالد سطوحي - أحمد داوودا - فرانك ستيفين - كيفين موهيري - محمد شحاته - أحمد "كابوريا" - عمرو السيسي - عمرو جمال.

Advertisements