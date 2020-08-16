رياضة | بتوصية من رونالدو.. هدف مانشستر يونايتد على رادار يوفنتوس

كتب هاني نصر العربي في الأحد 16 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر بتوصية من رونالدو.. هدف مانشستر يونايتد على رادار يوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مازال نادي يوفنتوس الإيطالي، يواصل البحث من أجل التعاقد مع مهاجم جديد ، لقيادة هجوم السيدة العجوز، الموسم المقبل، بعد إقتراب رحيل الأرجنتيني غونزالو هيغواين .

ولم يقدم المهاجم الأرجنتيني المنتظر منه الموسم المنصرم، مما دفع ماوريسيو ساري ، بالدفع بكرستيانو رونالدو في مركز رأس الحربة طوال فترات الموسم .

وأشارت تقاثر صحفية إنجليزية أن رونالدو قد أعطي الاذن لإدارة البيانكونيري للتفاوض مع المكسيكي راؤول خيمينيز لاعب وولفرهامبتون.

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ويحظي مهاجم الثعالب بأهتمام كبير من نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي ، وذلك لتدعيم هجوم الفريق بعد بيع الثنائي روميرو لوكاكو و أليكسس سانشيز إلى إنتر ميلان الإيطالي .

وكانت تقارير قد أشارت إلى أن وولفرهامبتون حدد سعرًا قدره 60 مليون جنيه إسترليني للنجم المكسيكي صاحب الـ 29 عام خلال الميركاتو الجاري .

يذكر أن خيمينيز قد وصل إلى وولفرهامبتون في صيف عام 2018 قادمًا من بنفيكا البرتغالي علي سبيل الإعارة، قيل ان يفعل الثعالب بند الشراء الصيف الماضي ، مقابل 30 مليون يورو .