رياضة | تقارير إنجليزية تكشف موقف هيدرسفيلد النهائي من عرض بيراميدز لشراء رمضان صبحي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 16 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر تقارير إنجليزية تكشف موقف هيدرسفيلد النهائي من عرض بيراميدز لشراء رمضان صبحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدثت تقارير صحفية إنجليزية عن موقف مسؤولي هيدرسفيلد تاون من عرض بيراميدز لشراء رمضان صبحي خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

موقف هيدرسفيلد الإنجليزي من عرض بيراميدز

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن موافقة نادى هيدرسفيلد تاون الإنجليزي، على رحيل النجم المصرى رمضان صبحى، للإنضمام لصفوف فريق بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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من جانبه ذكرت صحيفة "فوتبول إنسيدر" الإنجليزية، أن مسؤولي هيدرسفيلد تاون، وافقوا على العرض الثانى من نادى بيراميدز، لضم رمضان صبحى، ولكن دون الإشارة إلى قيمة العرض الثانى، المقدم من النادى المصرى.

الجدير بالذكر أن هيدرسفيلد قد أعلن عن رفضه للعرض الأول المقدم من نادى بيراميدز، والذى قالت الصحافة الإنجليزية، أنه يصل إلى 4.8 مليون إسترليني.

وفي سياق متصل توصل مسؤولو نادي بيراميدز لإتفاق مع رمضان صبحي، من أجل الذهاب إلى السماوي، بداية من الموسم المقبل، حيث سيتقاضى 90 مليون، في 3 مواسم من الفريق السماوى، مقسمة على 25 مليون في الموسم الأول، و 30 في الموسم الثانى، على أن تصبح 35 مليون في الموسم الثالث.