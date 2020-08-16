رياضة | تفاصيل جلسة فايلر مع مدافع الأهلي قبل مواجهة أسوان

كتب هاني نصر العربي في الأحد 16 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر تفاصيل جلسة فايلر مع مدافع الأهلي قبل مواجهة أسوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على عقد جلسة منفردة مع محمد هاني، لاعب الفريق، قبل انطلاق المران الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش.

وتحدث فايلر مع هاني في بعض الجوانب الفنية، وحرص على توجيه بعض التعليمات الخاصة باللاعب في المران الختامي للفريق قبل مواجهة أسوان.

ويلتقي الأهلي مع أسوان في التاسعة مساء غد الإثنين على استاد القاهرة، في إطار منافسات الجولة الـ20 في بطولة الدوري الممتاز.

Advertisements

كما خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فقرة في نهاية المران، الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش للتصويب على المرمى.

وأجرى الجهاز الفني تقسيمة بطول الملعب في المران الأخير الذي أقيم اليوم، استعدادًا لمواجهة أسوان التي تقام في التاسعة مساء غدٍ الإثنين على استاد القاهرة.

ويلتقي الأهلي مع أسوان غدًا ضمن منافسات الجولة الـ20 في بطولة الدوري الممتاز.