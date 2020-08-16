شكرا لقرائتكم خبر عن أخرهم لناصر منسي.. 120 هدفاً في تاريخ الدوري المصري سُجلوا ‏مع الدقيقة الأولى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سجل ناصر منسي، نجم فريق نادي طلائع الجيش، هدف التقدم لفريقه في شباك ناديه السابق بيراميدز، في المباراة الجارية الاّن ضمن منافسات الجولة 20 لمسابقة الدوري المصري الممتاز، مع الثانية 46 من عمر المواجهة.

هدف منسي يحمل الرقم 120 من حيث الأهداف المسجلة مع الدقيقة الأولى من عمر مسابقة الدوري عبر تاريخها منذ موسم 1948-1949، حيث سبقه 119 هدفاً جاءوا مع الدقيقة الأولى من عمر مباريات المسابقة.:

ومن المفارقات أن أول هدف جاء في تاريخ الدوري المصري كان في الدقيقة الأولى وذلك من عمر أول مباراة في المسابقة بين الزمالك والمصري في افتتاحية موسم 1948-1949، وسجل يومها محمد أمنين نجم الزمالك مع الدقيقة الأولى.

ويعتبر هدف منسي هو ثاني أسرع هدف في الدوري هذا الموسم، بعد هدف محمد بسويني نجم إنبي، والذي سجل في شباك الزمالك بالدور الأول بعد 20 ثانية فقط.

ويعتبر هدف أحمد علي، نجم المقاولون العرب السابق هو الأسرع في تاريخ المسابقة، حيث سجل في مرمى الداخلية بالموسم الماضي 2018-2019بعد 11.2 ثانية فقط من انطلاق المواجهة، متفوقاً على من حسام سلامة "باولو" صاحب هدف بقميص سموحة في شباك المصري بعد 11.6 ثانية.

ويعتبر موسم 1962-1963 هو أكثر موسم شهد تسجيل أهداف الدقيقة الأولى، وذلك بـ 9 أهداف سجلت في اول دقيقة من عمر مباريات ذلك الموسم.

ويعد اللاعب طه إسماعيل هو أول لاعب يسجل بقميص الأهلي في الدوري مع الدقيقة الأولى، وذلك خلال ثلاثية فريقه الأحمر في شباك الأولمبي بالمسابقة موسم 1959-1960.

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بينما يعتبر اليمني علي محسن هو أول من سجل في الدقيقة الأولى من عمر مباريات القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري، فأحرز نجم الفريق الأبيض هدفاً في الدقيقة الأولى من لقاء القمو موسم 1960-1961، والذي حسمه الزمالك بثلاثية.