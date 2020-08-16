شكرا لقرائتكم خبر عن «طائرة خاصة» تكشف عن هوية مدرب برشلونة الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت إذاعة «راديو كتالونيا»، عن اقترب الهولندى رونالد كومان من تولى تدريب برشلونة الإسبانى، خلفا للمدرب الحالى كيكى سيتين، عقب وداع دورى أبطال أوروبا بنتيجة تاريخية 8-2 أمام بايرن ميونخ الألمانى فى دور الثمانية.

وقالت، إن كومان بات المرشح الأول لخلافة سيتيين، على الرغم من ارتباطه مع منتخب هولندا بنهائيت أمم أوروبا صيف العام المقبل، عقب تأجيلها من الصيف الحالى بسبب أزمة تفشى فيروس كورونا، مشيرة إلى أن المدرب الهولندي فى الطريق بطائرته الخاصة إلى مدينة برشلونة لحسم تعاقده مع البارسا.

وكانت تقارير قد كشفت إن إدارة برشلونة برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو، تدعم رونالد كومان مدرب منتخب هولندا ونجم البارسا السابق، من أجل خلافة سيتين في القيادة الفنية للبلوجرانا.