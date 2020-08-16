شكرا لقرائتكم خبر عن «طائرة خاصة» تكشف عن هوية مدرب برشلونة الجديد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت إذاعة «راديو كتالونيا»، عن اقترب الهولندى رونالد كومان من تولى تدريب برشلونة الإسبانى، خلفا للمدرب الحالى كيكى سيتين، عقب وداع دورى أبطال أوروبا بنتيجة تاريخية 8-2 أمام بايرن ميونخ الألمانى فى دور الثمانية.
وقالت، إن كومان بات المرشح الأول لخلافة سيتيين، على الرغم من ارتباطه مع منتخب هولندا بنهائيت أمم أوروبا صيف العام المقبل، عقب تأجيلها من الصيف الحالى بسبب أزمة تفشى فيروس كورونا، مشيرة إلى أن المدرب الهولندي فى الطريق بطائرته الخاصة إلى مدينة برشلونة لحسم تعاقده مع البارسا.
وكانت تقارير قد كشفت إن إدارة برشلونة برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو، تدعم رونالد كومان مدرب منتخب هولندا ونجم البارسا السابق، من أجل خلافة سيتين في القيادة الفنية للبلوجرانا.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
96,336
-
تعافي
58,835
-
وفيات
5,141
كانت هذه تفاصيل خبر «طائرة خاصة» تكشف عن هوية مدرب برشلونة الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.