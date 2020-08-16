جهاز المنتخب يحضر مباراة بيراميدز وطلائع الجيش

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حضر طارق مصطفى وأحمد أيوب وأيمن طاهر أعضاء الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول، مباراة بيراميدز وطلائع الجيش في الدوري الممتاز على استاد الدفاع الجوي بالتجمع الخامس. ويحل طلائع الجيش ضيفا على بيراميدز بملعب الدفاع الجوي في إطار الجولة ١٩ من الدوري الممتاز. ويأتي حضور جهاز المنتخب للمباراة في إطار خطة متابعة جميع اللاعبين المرشحين للانضمام للمعسكرات المقبلة بالتنسيق مع حسام البدري المدير الفني. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 96,336

تعافي 58,835

وفيات 5,141

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