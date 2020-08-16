شكرا لقرائتكم خبر عن «إسبورتي إنتراتيفو»: «ميسي» يبلغ إدارة برشلونة برحيله فورًا عن الفريق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فجرت صحيفة «إسبورتي إنتراتيفو» البرازيلية مفاجأة مدوية بالكشف عن طلب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الرحيل رسميًا عن ناديه برشلونة الإسباني، وفي الحال.

وأوضحت الصحيفة، في تقرير خاص لها، نقلًا عن مصدر داخل النادي الكتلوني أن اللاعب أخبر إدارة النادي بالفعل برغبته في مغادرة النادي، فيما لفت المصدر المقرب من النجم الأرجنتيني أنه لم يرى ميسي عازمًا على الرحيل أبدًا كما يبدو في الوقت الراهن.

وأضافت الصحيفة أن السبب وراء قرار ميسي بالرحيل عن برشلونة هو افتقار الفريق للمشروع الرياضي الجاد والرابح، مشيرة إلى تصريحات اللاعب في بداية الموسم التي أكد فيها أنه لم يبقى في برشلونة أبدًا من أجل المال لكن من أجل قوة المشروع الرياضي للنادي، لكن وبعد موسم واحد خرج الفريق بلا بطولات كما تلقى أكبر خسارة في تاريخه بدوري أبطال أوروبا على يد بايرن ميونخ بثمانية أهداف مقابل هدفين.