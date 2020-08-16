شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية مسحة لاعبي أسوان قبل مواجهة الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أخطرت اللجنة الطبية بإتحاد كرة القدم نادي أسوان بنتيجة المسحة التي أخذت من الفريق قبل ملاقاة الأهلى غداً الإثنين ضمن الجولة 20 للدوري الممتاز والمقامة علي إستاد النادي الأهلي بالسلام حيث اكدت نتيجة المسحة سلبية العينة لجميع اللاعبين والجهاز الفنى والإدارى والطبى وعدم إصابة أياً منهم لفيروس كورونا.

ويلتقي الأهلي مع أسوان في التاسعة مساء غدٍ على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ20 ‏في بطولة دوري we المصري.

ويبحث الأهلي عن تحقيق أول فوز في الدور الثاني بعدما تعامل مع سموحة، قبل توقف كورونا، ثم الإنتاج الحربي.