دي بروين أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حصد نجم مانشستر سيتي، البلجيكي الدولي كيفين دي بروين، جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد أداء مذهل قدمه في الموسم المنقضي.

وسجل دي بروين أكبر عدد من الأهداف في مسيرته خلال الموسم الماضي بإجمالي 13 هدفا، وعادل الرقم القياسي للتمريرات الحاسمة برصيد 20 تمريرة حاسمة ليساهم في احتلال مانشستر سيتي مركز الوصيف خلف البطل ليفربول.

وكان مدرب ليفربول، الألماني يورجن كلوب، نال لقب أفضل مدرب بعد أن قاد فريقه للقبه الأول منذ 30 عاما في الدوري الإنجليزي الممتاز.

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كما حصل مدافع ليفربول، ترينت ألكسندر أرنولد على جائزة أفضل لاعب صاعد في الدوري الإنجليزي.

ويتم تحديد الفائزين بالجوائز عبر مزيج من تصويت الجماهير وتصويت لجنة من الخبراء.

ونال قائد ليفربول، جوردان هندرسون، جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي من قبل رابطة الكتاب والنقاد.