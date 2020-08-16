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بيكنباور يطالب لوف بإعادة مولر للمانشافت

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- بواسطة أيمن الوشواش - أعرب أسطورة كرة القدم الألمانية فرانز بيكنباور عن اعتقاده أنه ينبغي أن يتم الترحيب مرة أخرى بلاعب بايرن ميونخ توماس مولر في المنتخب الألماني.

وكان المدير الفني للمنتخب الألماني (المانشافت) يواخيم لوف قرر استبعاد توماس مولر، وماتس هوميلز، وجيروم بواتينج من المنتخب بشكل دائم في 2019.

وقال بيكنباور (74 عاما) لموقع صحيفة بيلد الالكتروني أمس «يبنغي أن يلعب توماس مولر مع المنتخب مرة أخرى، لن يكون لدى يواخيم أي مشكلة إذا أعاده للفريق».

وكان مولر (30 عاما) مؤثرا في الفوز الكبير الذي حققه بايرن على 8 - 2 في دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا، وصعود الفريق للدور قبل النهائي حيث يواجه ليون الأربعاء المقبل، حيث يسعى بايرن للتتويج بالثلاثية للمرة الثانية في تاريخه.

وقال بيكنباور الرئيس الشرفي لبايرن ميونخ «لم يكن وقت مولر مع بايرن ميونخ سهلا وجلس على مقاعد البدلاء لفترة طويلة، ولكن يجب أن ترى أنه تطور أكثر، مولر الآن هو القائد المطلق، بالتأكيد شخصيته ستساعد المنتخب الوطني».

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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