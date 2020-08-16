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رومينيجيه يحذر من التفوق المفاجئ لليون

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- بواسطة أيمن الوشواش - حذر الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ الألماني كارل هاينز رومينيجه، لاعبي فريقه من صدمة التفوق المفاجئ لليون بدوري أبطال أوروبا، وذلك بعد أن أطاح النادي الفرنسي بمانشستر سيتي الإنجليزي من البطولة عقب الفوز عليه 3-1 في دور الثمانية أمس الأول، ليتأهل إلى الدور قبل النهائي.

وقال رومينيجه أمس» لقد شاهدت فوز ليون، لقد استحقوه عن جدارة تماما».

وتابع «بعدما أخرج ليون يوفنتوس ونجمه من دور الـ16 في البطولة قبل أسبوع، أظهر للمرة الثانية أنه لا ينبغي التقليل من شأن هذا الفريق تحت أي ظرف، فهم يلعبون بتفان كبير، وبإمكانهم إيلام المنافس عن طريق مهاجميهم السريعين».

وأعرب رومينيجه عن تفاؤله الشديد حيال مباراة الأربعاء المقبل «لقد كان الجميع يتوقع أن يلعب أمام مانشستر، لكن نصف النهائي سيلعب فيه الآن بايرن أمام ليون».

وأوضح رومينيجه أنه لم ير على فريقه علامات زهو بعد الانتصار التاريخي على برشلونة 8-2، وقال «بعد المباراة كنت في غرفة خلع الملابس، لم يكن هناك احتفال ولم يفقد أحد صوابه، الفريق يركز بشكل كامل وسيخوض مباراة نصف النهائي بمنتهى الجدية، ونأمل أن نحقق أملنا الكبير أمام ليون، وهو الوصول إلى النهائي».

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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