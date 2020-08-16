رومينيجيه يحذر من التفوق المفاجئ لليون

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وقال رومينيجه أمس» لقد شاهدت فوز ليون، لقد استحقوه عن جدارة تماما».
وتابع «بعدما أخرج ليون يوفنتوس ونجمه كريستيانو رونالدو من دور الـ16 في البطولة قبل أسبوع، أظهر للمرة الثانية أنه لا ينبغي التقليل من شأن هذا الفريق تحت أي ظرف، فهم يلعبون بتفان كبير، وبإمكانهم إيلام المنافس عن طريق مهاجميهم السريعين».
وأعرب رومينيجه عن تفاؤله الشديد حيال مباراة الأربعاء المقبل «لقد كان الجميع يتوقع أن يلعب برشلونة أمام مانشستر، لكن نصف النهائي سيلعب فيه الآن بايرن أمام ليون».
وأوضح رومينيجه أنه لم ير على فريقه علامات زهو بعد الانتصار التاريخي على برشلونة 8-2، وقال «بعد المباراة كنت في غرفة خلع الملابس، لم يكن هناك احتفال ولم يفقد أحد صوابه، الفريق يركز بشكل كامل وسيخوض مباراة نصف النهائي بمنتهى الجدية، ونأمل أن نحقق أملنا الكبير أمام ليون، وهو الوصول إلى النهائي».
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