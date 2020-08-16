أولمبياكوس يفاوض رودريقيز

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فتحت إدارة نادي أوليمبياكوس اليوناني خط مفاوضات مع وكيل اللاعب غاري رودريقيز للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية رغم استمرار فترة إعارته من نادي الاتحاد إلى فنربخشة التركي.

وكان اللاعب قد أعير للنادي التركي في يوليو 2019 لمدة موسمين في صفقة مجانية مع تحمل إدارة نادي الاتحاد نصف رواتبه الشهرية بسبب القيمة العالية لعقده.

من جهة أخرى خصص المدير الفني لفريق الاتحاد، فابيو كاريلي تدريبات إضافية واختبارات فنية للثنائي ويلفريد بوني وأنيس البدري، للتأكد من جاهزيتهما قبل وضع الخطط الفنية الخاصة لمواجهة الفيصلي الأربعاء المقبل ضمن الجولة الـ26 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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ويواجه الاتحاد ومدربه، تهديد عدد من لاعبيه بالإيقاف بسبب تراكم البطاقات، حيث يدخل مواجهة الفيصلي ولديه 7 لاعبين مهددين بالإيقاف عن مواجهة الفيحاء.

وسيكون الغائب الوحيد عن مواجهة الفيصلي بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات، المدافع زياد الصحفي.

أما المهددون بالإيقاف عن مواجهة الفيحاء فهم: كريم الأحمدي وحمدان الشمراني وسعود عبدالحميد وعبدالإله المالكي وخالد السميري ورومارينهو داسيلفا ومنصور الحربي.