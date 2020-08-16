شكرا لقرائتكم خبر أولمبياكوس يفاوض رودريقيز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكان اللاعب قد أعير للنادي التركي في يوليو 2019 لمدة موسمين في صفقة مجانية مع تحمل إدارة نادي الاتحاد نصف رواتبه الشهرية بسبب القيمة العالية لعقده.
من جهة أخرى خصص المدير الفني لفريق الاتحاد، فابيو كاريلي تدريبات إضافية واختبارات فنية للثنائي ويلفريد بوني وأنيس البدري، للتأكد من جاهزيتهما قبل وضع الخطط الفنية الخاصة لمواجهة الفيصلي الأربعاء المقبل ضمن الجولة الـ26 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
ويواجه الاتحاد ومدربه، تهديد عدد من لاعبيه بالإيقاف بسبب تراكم البطاقات، حيث يدخل مواجهة الفيصلي ولديه 7 لاعبين مهددين بالإيقاف عن مواجهة الفيحاء.
وسيكون الغائب الوحيد عن مواجهة الفيصلي بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات، المدافع زياد الصحفي.
أما المهددون بالإيقاف عن مواجهة الفيحاء فهم: كريم الأحمدي وحمدان الشمراني وسعود عبدالحميد وعبدالإله المالكي وخالد السميري ورومارينهو داسيلفا ومنصور الحربي.
كانت هذه تفاصيل خبر أولمبياكوس يفاوض رودريقيز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.