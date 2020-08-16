تسليف أندية الأولى والثانية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم تقديم «سلفة مالية» للأندية الراغبة في الاستفادة منها بدوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى للمحترفين ودوري الدرجة الثانية بإجمالي 6 ملايين و400 ألف ريال، بواقع 200 ألف ريال لكل ناد في الأولى، و100 ألف ريال لأندية الثانية. وتأتي الخطوة لتسهيل مهمة الأندية بعد عودة المسابقات عقب توقفها بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

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