فلادان: الأهلي من برا هالله هالله ومن جوة يعلم الله

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أفصح المدير الفني للفريق الأول بنادي الأهلي، الكرواتي فلادان ميلويفتش عن عدم نيته في استمراره مع الفريق خلال الموسم المقبل، نتيجة الضبابية التي يشهدها النادي وعدم الوضوح في أمور كثيرة، مظهرا امتعاضه من العمل الإداري ومشاكل النادي، مؤكدا أنه فوجئ بالوضع، وأنه غير الذي قيل له عن النادي قبل حضوره إلى جدة وتسلم أموره الفنية رسميا. وكان فلادان أخرج كل ما في داخله عقب الخسارة من الفيصلي أمس الأول 0-2 في إطار لقاءات الجولة الـ25 لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وقال ما لم يقله من قبل بعد أن كان ملتزما الصمت منذ توليه الأمور الفنية في الفريق. أبرز ما قاله فالادان عن وضع الأهلي النادي يعاني مشاكل داخلية

لست متفائلا بالفترة المقبلة

إذا استمر الوضع داخل الفريق بهذه الصورة فلن أستمر

الاستراتيجية التي أعمل بها هي استراتيجية النادي وليست طريقتي

وضع النادي مختلف عما قيل لي قبل قدومي إليه

وضع الأهلي غير طبيعي ولا يساعد أي مدرب على العمل

اللاعبون يأتون للنادي وهم غير سعداء ولا راغبين في اللعب

هناك شيء ما خطأ يجب التحدث عنه مع مسيري النادي

ننتظر اللقاء المقبل أمام الهلال لنرى ما سيحدث

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