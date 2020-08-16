القاعدة الجوية تهيئ أخضر الصالات للآسيوية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تغلب المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات على منتخب القاعدة الجوية بالظهران 7 - 4 في اللقاء الودي الذي جمعهما أمس الأول على صالة وزارة الرياضة بالدمام. وجاء اللقاء ضمن معسكر المنتخب المقام حاليا في مدينة الدمام ويستمر حتى السادس من سبتمبر المقبل، استعدادا لكأس آسيا لكرة قدم الصالات المقرر إقامتها في نوفمبر المقبل والمؤهلة إلى كأس العالم في ليتوانيا 2021.

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