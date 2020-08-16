اختتام الجولة التأهيلية للكارتينج

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت أمس الجولة التأهيلية الأولى من بطولة FunXtreme الصيفية للكارتينج بميدان ديراب للسباقات تحت إشراف الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية. وتختتم البطولة التي انطلقت في 8 أغسطس الحالي، في 5 سبتمبر المقبل. من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لـ FunXtreme عمار القاضي إن البطولة تعتمد على نظام النقاط، حيث تقام المراحل التأهيلية يوميا لمدة 3 أسابيع، فيما سيكون الأسبوع الرابع موعدا للنهائيات، ويحصل الأول على 24 نقطة، والثاني على 23 نقطة مع خصم نقطة واحدة، نزولا بحسب الترتيب حتى المركز العاشر، فيما سيحصل جميع المتسابقين ما دون المركز العاشر على 14 نقطة، ويحق لجميع المتسابقين المشاركة في جميع المراحل التأهيلية لتحسين مراكزهم وجمع أكبر عدد ممكن من النقاط، مبينا أن صاحب أسرع لفة سيحصل على 5 نقاط إضافية عند نهاية كل مرحلة، كما يحق للراغبين الاشتراك يوميا طيلة أيام المراحل التأهيلية. وخصصت اللجنة المنظمة جوائز مالية قيمة للمراكز الأولى.

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