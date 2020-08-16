شكرا لقرائتكم خبر تحرك عراقي لنقل المسابقات السعودية الموسم المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت»مكة» عن تحرك عراقي لاستهداف نقل منافسات الكرة السعودية في الموسم الجديد 2021 ـــ 2022، وذلك من خلال توقيع مذكرة اتفاق بين البلدين، تشمل نقل دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والأدوار النهائية لكأس خادم الحرمين الشريفين.

وبين مصدر عراقي لـ»مكة» أن العراق بصدد الوصول إلى اتفاق نهائي للحصول على حقوق نقل المنافسات السعودية عبر القنوات العراقية، بعد أن شهدت الفترة الماضية توقيع عدد من الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية والشبابية والرياضية بين البلدين، والتي يأتي من أبرزها بناء المدينة العراقية في العاصمة بغداد، والتي ستحمل اسم الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وقال المصدر «ستخاطب وزارة الشباب والرياضة بالعراق، وزارة الرياضة السعودية بعد التوصل إلى اتفاق مع الناقل الرسمي للكرة السعودية، لطلب تخصيص استديو تحليلي بالقنوات العراقية الرياضية لمباراة الهلال والأهلي الخميس المقبل في إطار منافسات الجولة الـ26 لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد أن سبق ذلك نقل مباريات الهلال والنصر والاتحاد والأهلي، والاتحاد والاتفاق في الجولات الثلاث الماضية عبر القناة العراقية الرياضية».

وأضاف» نقل هذه المباريات شجع مسؤولي الرياضة في العراق على نيل حقوق نقل المنافسات السعودية، ومنها مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الذي يلقى متابعة كبيرة من قبل الجماهير العراقية».