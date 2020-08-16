شكرا لقرائتكم أحمد سامى يضيف الهدف الثانى لـ طلائع الجيش في شباك بيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عزز أحمد سامى مدافع طلائع الجيش تقدم فريقه بالهدف الثانى في شباك بيراميدز في الدقيقة الـ30 من عمر المباراة المقامة حاليا بين الفريقين على ستاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الـ19 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز. وجاء تشكيل بيراميدز كالتالى الجباس يقود هجوم بيراميدز أمام طلائع الجيش أعلن الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لنادي بيراميدز تشكيل فريقه الذي يخوض مباراة طلائع الجيش مساء اليوم ضمن منافسات الدوري المصري. ويلتقي فريقا بيراميدز وطلائع الجيش في الثامنة من مساء الأحد، باستاد الدفاع الجوي في إطار مباريات الدوري الممتاز. تشكيل بيراميدز أمام طلائع الجيش في الدوري Advertisements حراسة المرمى: مهدي سليمان خط الدفاع: طارق طه - عبد الله بكري - ولفريد كانون - رجب بكار خط الوسط: محمود حمادة - نبيل عماد دونجا - عبد الله السعيد - إسلام عيسى - إبراهيم حسن خط الهجوم: دودو الجباس بدلاء بيراميدز أمام طلائع الجيش أحمد الشناوي - علي جبر - جون أنطوي - محمد عطوة - إبراهيم عادل - أحمد أيمن منصور - عمر العيوني - محمد فتحي - أحمد توفيق.

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