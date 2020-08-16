شكرا لقرائتكم طلائع الجيش يتقدم على بيراميدز بهدفين نظيفين في الشوط الأول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أنهى طلائع الجيش الشوط الأول متقدما على بيراميدز بهدفين دون رد في المباراة المقامة حاليا بين الفريقين على ستاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الـ19 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

كان عبد الله السعيد صانع العاب بيراميدز أضاع ركلة جاء لفريقه في الدقيقة العاشرة من عمر اللقاء بعدما سدد كرة ضعيفة في وسط المرمى تصدى لها محمد بسام حارس الطلائع بكفاءة ..

جاءت أحداث الشوط الأول من المباراة مثيرة للغاية وخطف لاعبو طلائع الجيش زمام المبادرة بعدما نجحوا في إحراز الهدف الأول عن طريق ناصر منسى ، بعدها حاول لاعبو بيراميدز تدارك الموقف وبالفعل يحتسب محمد معروف حكم اللقاء ركلة جزاء للفريق الأزرق يتصدى لها عبد الله السعيد ويهدرها بغرابة ، ينطلق بعدها لاعبو الطلائع وينجح أحمد سامى من إحراز الهدف الثانى في الدقيقة 30 ، يضغط بعدها لاعبو بيراميدز لإحراز هدف التعديل قابله تكتل دفاعى منظم من لاعبى طلائع الجيش .

تواجد أعضاء الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم طارق مصطفى وأحمد أيوب وأيمن طاهر في المقصورة الرئيسية لاستاد الدفاع الجوي لحضور مباراة بيراميدز وطلائع الجيش المقامة حاليا بالدوري الممتاز، ويأتي حضور جهاز المنتخب للمباراة في إطار خطة حسام البدري المدير الفني للمنتخب لمتابعة جميع اللاعبين المرشحين للانضمام للمعسكرات المقبلة.

ويحتل بيراميدز المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري برصيد 35 نقطة بعد أن لعب 19 مباراة فاز في 10 لقاءات وتعادل في 5 وخسر 4 مواجهات وسجل لاعبيه 31 هدفاً وتلقت شباكه 19 هدفاً فيما يحتل الطلائع المركز الخامس عشر برصيد 17 نقطة بعدما لعب 19 مباراة فاز فى 3 وتعادل فى 8 وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبوه 18 هدفًا وتلقت شباكه 26 هدفًا.

وجاء تشكيل بيراميدز كالتالى

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الجباس يقود هجوم بيراميدز أمام طلائع الجيش

أعلن الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لنادي بيراميدز تشكيل فريقه الذي يخوض مباراة طلائع الجيش مساء اليوم ضمن منافسات الدوري المصري.

ويلتقي فريقا بيراميدز وطلائع الجيش في الثامنة من مساء الأحد، باستاد الدفاع الجوي في إطار مباريات الدوري الممتاز.

تشكيل بيراميدز أمام طلائع الجيش في الدوري

حراسة المرمى: مهدي سليمان

خط الدفاع: طارق طه - عبد الله بكري - ولفريد كانون - رجب بكار

خط الوسط: محمود حمادة - نبيل عماد دونجا - عبد الله السعيد - إسلام عيسى - إبراهيم حسن

خط الهجوم: دودو الجباس

بدلاء بيراميدز أمام طلائع الجيش

أحمد الشناوي - علي جبر - جون أنطوي - محمد عطوة - إبراهيم عادل - أحمد أيمن منصور - عمر العيوني - محمد فتحي - أحمد توفيق.