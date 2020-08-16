شكرا لقرائتكم محمد شبانة: منتخب مصر و"تركي" ينقذان الزمالك في قضية كهربا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الإعلامي محمد شبانة في تليفزيون اليوم السابع أن كهربا تعرض لعقوبة من لجنة فض المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قدرها 32 مليون جنيه و800 ألف جنيه لصالح نادي الزمالك، معلقاً :"كهربا قبل رحيله عن الزمالك قال إنه عقده الممتد مع الزمالك "مش سليم" وهوا عكس تصريحات إدارة الزمالك التي أكدت قانونية عقد اللاعب وأنصفت الفيفا النادى الأبيض بالحكم لصالحه بسلامة عقد اللاعب".

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وتابع شبانة في لايف اليوم السابع :"كهربا قال في مذكرته إلى الاتحاد الدولى أن العقد الذى تقدم به نادي الزمالك كان يتواجد في توقيت توقيعه في الإمارات لخوض تجربة ودية مع اتحاد جدة السعودي ولم يوقع العقد في حين أن إدارة الزمالك نجحت في إثبات أن ذلك التوقيت كان يتواجد به كهربا في مصر ضمن معسكرا للمنتخب الوطنى وتم النجاح في الحصول على توقيعه على تمديد تعاقده بينما تقدم كهربا بـ"ورقة" بتوقيع أحد أصدقائه يدعى أدهم تركى سبق له اللعب معه في إنبى يشهد فيها بأن كهربا لم يمدد تعاقده مع الزمالك ولكن لم يلتفت الاتحاد الدولى لكرة القدم لذلك المستند كما حصلت إدارة الزمالك على مستند من الاتحاد المصرى لكرة القدم بأنه تم تمديد عقد اللاعب بشكل قانوني وهوا ما جعل الزمالك يحصل على تلك الغرامة من اللاعب".

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة "اليوم السابع" 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضا أزمات اللاعبين مع أنديتهم.