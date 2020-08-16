شكرا لقرائتكم شاهد.. جهاز المنتخب الوطنى يحضر مباراة بيراميدز وطلائع الجيش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تواجد أعضاء الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم طارق مصطفى وأحمد أيوب وأيمن طاهر في المقصورة الرئيسية لاستاد الدفاع الجوي لحضور مباراة بيراميدز وطلائع الجيش المقامة حاليا بالدوري الممتاز . ويأتي حضور جهاز المنتخب للمباراة في إطار خطة حسام البدري المدير الفني للمنتخب لمتابعة جميع اللاعبين المرشحين للانضمام للمعسكرات المقبلة. Advertisements ويحتل بيراميدز المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري برصيد 35 نقطة بعد أن لعب 19 مباراة فاز في 10 لقاءات وتعادل في 5 وخسر 4 مواجهات وسجل لاعبيه 31 هدفاً وتلقت شباكه 19 هدفاً فيما يحتل الطلائع المركز الخامس عشر برصيد 17 نقطة بعدما لعب 19 مباراة فاز فى 3 وتعادل فى 8 وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبوه 18 هدفًا وتلقت شباكه 26 هدفًا.

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