شكرا لقرائتكم خبر عن شبانة في لايف ”الخليج 365” : ثورة في بيراميدز بسبب رمضان صبحي.. ورفع عقد السعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامي محمد شبانه في لايف الخليج 365 أن لاعبي بيراميدز يترقبون صفقة انتقال رمضان صبحي للفريق خلال الأيام القادمة، قبل الدخول في صدام مع الإدارة بسبب راتب اللاعب الذي سيتقاضاه والذي وصلت قيمته لـ5 ملايين يورو 100 مليون جنيه في 3 مواسم مما يعني حصوله علي 33 مليون جنيه سنويا.

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وأكد محمد شبانة في لايف الخليج 365 أن هناك أكثر من لاعب طالبوا المساواة برمضان صبحي أبرزهم الوافد الجديد من الأهلي أحمد فتحي وكذلك عمر جابر وعلي جبر، في الوقت الذي لم يدخل عبد الله السعيد نجم بيراميدز الأول في هذا الجدل خاصة وأن عقده يحتوي علي بند يمنحه الحق في الحصول على أعلى راتب في الفريق ورفع قيمة عقده تلقائيا، حال الاتفاق مع أي لاعب جديد على تقاضي راتب أعلى منه في اي وقت طوال مدة تعاقده مع الفريق.

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضا أزمات اللاعبين مع أنديتهم.