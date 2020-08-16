شكرا لقرائتكم خبر عن شبانة في لايف ”الخليج 365”:شركة البطاطس تطلب 4 ملايين جنيه من رمضان لدفعهم للحاوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامي محمد شبانة على تليفزيون " الخليج 365 " أن شركة البطاطس الراعية للنادي الأهلي طالبت رمضان صبحي برد مبلغ 4 ملايين جنيه والذي حصل عليه نظير تصوير اعلان للشركة قبل اعلان رحيله عن القلعة الحمراء بساعات.

واكد شبانة في لايف الخليج 365 على تليفزيون "الخليج 365 "أن الشركة تعاقدت مع رمضان لكونه لاعبا داخل الأهلي كما وقع اللاعب علي العقد بهذه الصفة، وبالتالي بعد رحيله أصبح الاتفاق لاغي وعلى اللاعب رد المبلغ بالكامل.

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وأضاف شبانة أن الشركة بالاتفاق مع الأهلي على اختيار وليد سليمان لتصوير مشاهد رمضان صبحي في الإعلان على ان يحصل هو على مبلغ الـ4 ملايين جنيه بعد استردادهم من رمضان صبحي، في الوقت الذي تجهز ادارة الأهلي حمله اعلانية اخري لبدلاء رمضان صبحي في الفريق وهما محمود عبد المنعم كهربا وكذلك طاهر محمد طاهر الوافد الجديد من المقاولون العرب يتم

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضا أزمات اللاعبين مع أنديتهم.